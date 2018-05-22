Сенатор Пушков о "Южном потоке": Турция ухватила шанс, а Болгария пусть учится

Отказ Болгарии от газопровода "Южный поток" был грубейшей ошибкой, считает российский сенатор Алексей Пушков. А успехи Турции и ФРГ в этой сфере послужат для Софии хорошим уроком.

21 мая на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на возобновление переговоров с Россией о прямых поставках газа через Черное море.

"Безопасность энергетических поставок — очень важный вопрос и для Болгарии, и для ЕС, поэтому я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море", — сказал он.

Сенатор Алексей Пушков так прокомментировал в Twitter эту тему: "Отказ Болгарии от Южного потока был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит "Северный поток-2". Хороший урок для Софии".

Отказ Болгарии от Южного потока был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит Сев. поток-2. Хороший урок для Софии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 мая 2018 г.

В 2014 году Россия объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").

Такое решение было принято в связи с тем, что проект столкнулся с противодействием со стороны Еврокомиссии, которая потребовала, чтобы он был приведен в соответствие с европейским антимонопольным законодательством.

Не в последнюю очередь на прекращение проекта "Южный поток" повлияла и сама Болгария, которая на словах "Поток" одобряла, но на деле запрещала.