Анутан Гризманн решил остаться в испанском "Атлетико"

Перед матчем заключительного тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Эйбаром" французский форвард мадридского клуба Антуан Гризманн сообщил руководству "матрасников" о своем желании остаться в команде. Ранее 27-летнего футболиста уже сосватали в "Барселону".

Любопытно, что во время игры с "Эйбаром", которая состоялась 20 мая и завершилась ничьей (2:2), Гризманна освистали фанаты "Атлетико". По информации Sports.ru, француз даже расплакался из-за подобной реакции болельщиков.

Позже мадридский клуб обвинил "Барселону" в распускании слухов о переходе форварда в стан "сине-гранатовых", что и спровоцировало агрессию фанатов "красно-белых" по отношению к Гризманну.