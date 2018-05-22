Отравление грибами в Иране: пострадали более тысячи человек

15 человек скончались, более тысячи пострадали в результате отравления грибами в Иране. Вспышки подобных отравлений в стране обычно наблюдаются весной и осенью.

Несколько дней назад появились сообщения о массовом отравлении в Иране в результате употребления грибов. 19 мая стало известно об отравлении более 720 человек и девяти погибших в ряде провинций, главным образом в западной части страны, сообщает РИА Новости.

Как отмечал ранее представитель министерства здравоохранения Ирана, вспышки подобных отравлений в стране обычно наблюдаются весной и осенью. По его словам, это происходит в том числе по причине увеличения осадков, что приводит к более активному росту ядовитых грибов, которые из-за того, что их сложно отличить от неядовитых, нередко попадают на прилавки.

Понять, что гриб токсичен, можно только в результате проведения лабораторных экспериментов.