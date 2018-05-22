"Это варварство и безумие". Венесуэла о международном поведении США

Американский указ о запрете операций с госдолгом Венесуэлы противоречит международному праву. Об этом заявила в МИД Венесуэлы.

Глава ведомства Хорхе Арреаса назвал эти санкции безумием и варварством, отметив, что они абсолютно противоречат международному праву. Но, по его словам, таких ограничительных мер, способных запугать боливарианский народ, — не существует.

Министр аргументировал свою позицию результатами президентских выборов в Венесуэле, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро. США не признали это голосование легитимным, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп призвал Мадуро "восстановить демократию, провести свободные и честные выборы и положить конец репрессиям и экономическим лишениям".

Подписанный Трампом указ запрещает американским гражданам и находящимся в США лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность. Этот шаг Вашингтона затрагивает в том числе долг, относящийся к государственной нефтяной компании Венесуэлы. При этом указ лишает должностных лиц Венесуэлы возможности назначать ненадлежащую цену за госактивы.

Одновременно с США в Венесуэле поднялась оппозиция из объединения "Широкий фронт – Свободная Венесуэла". Она призвала международное сообщество усилить давление на власти страны, чтобы провести новые президентские выборы. Оппозиционеры связались, как они сами заявляют, с представителями регионального и международного сообщества.