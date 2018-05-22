Леброн Джеймс стал рекордсменом НБА по очкам в плей-офф

Форвард клуба НБА "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс во время четвертого матча полуфинальной серии с "Бостон Селтикс" установил рекорд по очкам в плей-офф. В первой половине игры он набрал 22 балла. Это позволило знаменитому баскетболисту обойти прежнего рекордсмена Карима Абдул-Джаббара.

Теперь на счету Леброна стало 2357 очков. Он на один балл обошел легендарного центрового "Лейкерс" и "Милуоки". Стоит отметить, что рекорд Абдул-Джаббара держался почти 30 лет.

В серии "Кливленд" – "Бостон" пока счет 2:1 в пользу "Селтикс".