Госдума рассмотрит кандидатуру Кудрина на пост председателя Счетной палаты

Кандидатуру Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты сегодня рассмотрят на заседании депутаты Госдумы. Также на повестке у парламентариев рассмотрение в третьем чтении законопроекта о контрсанкциях.

Он предусматривает так называемые меры воздействия на Соединенные Штаты и другие недружественные страны, поддержавшие санкции против России. В частности, речь идет о запрете ввоза из таких стран некоторых товаров, их детальный перечень установит правительство.

Сегодня кабинет министров, который соберется в новом составе, обсудит исполнение госбюджета за прошлый год. Также на повестке дня — исполнение бюджетов Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования и Пенсионного фонда.

Кроме того, правительство займётся поправками к госбюджету и бюджету Пенсионного фонда на этот и следующие два года.