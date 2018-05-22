Тегеран пригрозил США судебным преследованием

Тегеран грозит США судебным преследованием в ответ на обещания госсекретаря Майка Помпео продолжить давление на Иран и ввести против него новые санкции. Такое заявление сделал МИД исламской республики. В Тегеране считают, что таким образом Вашингтон хочет отвлечь внимание других стран от собственных незаконных действий.

"Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела Ирана и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование", — говорилось в заявлении МИД Исламской республики.

"Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной Иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами".

Ранее США покинули соглашение по иранской ядерной программе и потребовали перезаключить его на новых, более выгодных для Вашингтона условиях. Список требований к Тегерану накануне огласил госсекретарь Майк Помпео.

Всего там 12 пунктов, среди них полный отказ от работ с ядерными технологиями, освобождение всех граждан США и прекращение поддержки вооруженных формирований, а также требование вывести все иранские военные формирования из Сирии. Все эти условия выходят за рамки заключенного ранее ядерного соглашения, отмечают в Тегеране. Помпео подчеркнул, что Штаты окажут беспрецедентное давление, чтобы иранская сторона приняла новые условия.

В российском МИД заявили, что США своими попытками изменить политику Ирана добьются обратного эффекта. Американцы таким подходом настраивают против себя весь иранский народ. И даже те граждане, которые не поддерживают нынешнее руководство, при таком раскладе могут встать на сторону своего правительства. Иранцы, как и любой другой народ, считают оскорбительным язык ультиматумов, предупреждают в ведомстве.