В Петербурге испытывают первый в России солнцемобиль

Испытания первого в России солнцемобиля проходят в Санкт-Петербурге. Студенты и аспиранты Политехнического института начали трудиться над проектом еще в 2015 году.

Поверхность автомобиля покрыта десятками солнечных панелей, внутри корпуса — мощный двигатель.

"Автомобиль имеет автономное питание от аккумулятора, который можно подзаряжать. Та энергия, что поступает с солнечных батарей, способствует заряду аккумулятора в режиме езды. В стационарном состоянии автомобиль подпитывается энергией солнца", — говорит главный инженер Евгений Котов.