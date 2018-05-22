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22 мая 201806:36 Ася Емельянова

Джузеппе Конте - новая фигура в итальянской политике

Сегодня станет известно имя нового премьер-министра Италии. Им может стать адвокат Джузеппе Конте.

Неделю Италия не дотянула до рекорда; сегодня 80 дней со дня выборов, 80 дней без премьера и кабинета министров. Праздновать победу пока рано, но по крайней мере лидерам "Лиги Севера" и "Движения пяти звезд" впервые было что предъявить президенту страны — программу будущего правительства и имя.

Это не Маттео Сальвини и не Луиджи де Майо; им пришлось отказаться от премьерских амбиций.

"Мы предложили президенту кандидатуру Джузеппе Конте. Помимо того, что он высококлассный профессионал, он выходец из простого народа и добился всего сам. В нашей стране он сражался за верховенство закона и моральных принципов. Вы узнаете, какой силы это человек, если президент утвердит его в должности", — утверждает Луиджи Ди Майо, лидер партии "Движение пяти звезд".

Никто не думал, что у них получится найти хоть что-то общее. После выборов обе партии заявляли, что идти на переговоры и сотрудничать не будут никогда и ни при каких условиях, но на что-то нужно было решаться.

У "Пяти звезд" на прошедших выборах — первое место среди партий, но нет большинства и друзей, у "Лиги" есть союзники, но даже с ними это всего лишь 28%. Брачный договор — контракт, подписанный накануне, — включает себя самые популярные пункты предвыборных программ: солидное пособие по безработице и борьбу с миграцией.

"Как мы и говорили в ходе предвыборных кампаний, мы хотим видеть правительство, которое поставит во главу угла национальные интересы Италии. Необходимо уважать всех и каждого, но в приоритете должна быть Италия и интересы итальянцев", — говорит Маттео Сальвини, лидер партии "Лига Севера".

Президенту решать, выдавать ли мандат на формирование кабинет Джузеппе Конте, малоизвестному профессору по праву. С одной стороны, правительство нужно срочно, с другой — не всем нравится дружба двух далеких по идеологии партий. Лидер правых Сильвио Берлускони уже заявил, что будет держать дистанцию. Европейские политики призывают не играть с огнем и избирателями. Напряжение и волнение в Европе растет.

Европейских политиков нужно чем-то успокаивать. Самое надежное средство — первое голосование и первый единогласно принятый закон. И чем раньше, тем лучше.

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