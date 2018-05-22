"Кливленд" победил "Бостон" благодаря 44 очкам Леброна Джеймса

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" на домашней площадке принимал "Бостон Селтикс" в четвертом матче финальной серии Восточной конференции. Встреча завершилась победой "кавалеристов" со счетом 111:102 (34:18, 34:35, 21:23, 22:26).

Лучшим игроком матча стал форвард "Кливленда" Леброн Джеймс. Ему удалось набрать 44 очка, отдать три передачи и сделать 5 подборов. Кроме того, в этой встрече Джеймс стал рекордсменом НБА по забитым с игры мячам в плей-офф.

Счет в полуфинальной серии между "Кавальерс" и "Селтикс" стал ничейным — 2:2. Следующая игра состоится в Бостоне 24 мая.