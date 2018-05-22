В Москве появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина

Сквер и площадь в центре Москвы будут названы в честь поэта Осипа Мандельштама и оперного певца Федора Шаляпина.

Сквером Мандельштама власти хотят назвать небольшой парк, расположенный в Басманном районе около пересечения улицы Забелина со Старосадским переулком. Там же установлен памятник поэту.

Площадью в честь Федора Шаляпина, станет территория между Неглинной и Петровкой, где они пересекаются с улицей Кузнецкий Мост, сообщает ТАСС.

Осип Мандельштам (1891-1938) — поэт, прозаик, переводчик и литературный критик, один из ярких представителей Серебряного века.

Федор Шаляпин (1873-1938) — оперный и камерный певец. В разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также Метрополитен-оперы.