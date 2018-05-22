Что льют в бензобак: доля суррогата на АЗС достигает 30 процентов
Борьба с некачественным топливом в России набирает обороты. Масштаб проблемы колоссальный. По разным оценкам, годовой оборот контрафакта на рынке нефтепродуктов достигает 10 миллионов тонн. Наиболее критичная ситуация с дизтопливом. Доля суррогата в этом сегменте достигает 30 процентов, а в отдельных регионах превышает средние показатели вдвое и даже втрое. Лидируют по числу выявленных нарушений Северо-Западный, Приволжский, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.
- Вас устраивает качество бензина в Ростове-на-Дону?
- Качество топлива везде не фонтан. Очевидно, сговор, наверное, монопольный присутствует, — предполагает дальнобойщик Олег.
Водитель Олег знает, о чем говорит. Дальнобойщик исколесил всю страну. Главная проблема топлива, особенно дизельного, много серы. Допустимый порог зачастую превышен в сотни раз. Хотя по документам показатель в норме.
"Независимые АЗС используют паспорт качества нашей организации "Роснефть" и "Нефтепродукт". И под видом нашего продукта продают некачественное топливо", — рассказывает Александр Белянский, генеральный директор АО РН "Нефтепродукт", Ростов-на-Дону.
Если допустимое содержание серы в дизеле 10 мг на килограмм, то на этой АЗС показатель более 8 тысяч, а ведь это не только изнашивает двигатель, но и ухудшает экологию, под угрозой здоровье людей.
Как опасное топливо поступило в продажу, директор заправки объяснить отказался.
Едем на другую АЗС. На сей раз нам только предстоит купить пробную партию дизтоплива и отправить ее на исследование. Помогает нам специалист Юрий Честных, такие закупки он проводит систематически. Когда топливо в канистре и есть на руках чек, просим продавца показать паспорт качества.
- Вот он, роснефтевский. Закупают ребята топливо у акционерного общества РН "Ростовнефтепродукт".
Казалось бы, документы на дизель у АЗС есть. Но если вчитаться, станция купила партию полгода назад и всего-то 19 тонн.
"За это время топливо должно было быть реализовано. Закупают топливо у нашей компании в каком-то ограниченном количестве, потом смешивают с топливом низкого качества и реализуют по паспортам нашей компании", — объясняет Юрий Честных, главный специалист информационно-аналитического отдела управления экономической безопасности РН "Ростовнефтепродукт".
Взятые пробы перед отправкой в лабораторию переливают в специальные емкости. Их две: вторая может пригодиться для экспертизы в суде. Названия всех образцов в зашифрованном виде. Наша проба под номером 2. Лаборант определяет содержание в ней серы.
- Содержание серы в данном нефтепродукте превышает норму в несколько раз.
Но это еще не все. Дальнейшие исследования выявили и другие нарушения параметров дизеля.
"Несоответствие температуры вспышки и фракционного состава ни техническим регламентам, ни ГОСТАм", — говорит Ирина Сибирякова, начальник испытательной лаборатории пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления ФБУ Ростовский центр стандартизации и метрологии.
Результаты исследования тут же передаем в "Росстандарт", где их изучат и примут решение о внеплановой проверке АЗС. Правда, эксперты признают, что из-за отсутствия механизма оперативных проверок к тому времени станция может успеть устранить нарушения.
"В соответствии с существующим сегодня положением, внеплановая выездная проверка исключительно после уведомления субъекта проверяемого не менее чем за 24 часа. Отрицательных проверок у нас примерно 25% от общего числа проверок. Это по всему управлению я говорю, это не только в Ростовской области", — поясняет Павел Овчаренко, руководитель Южного межрегионального территориального управления "Росстандарта".
Правоохранительные органы по информации от "Росстандарта" в прошлом году закрыли объекты в Воронежской, Саратовской, Архангельской, Курской областях и Башкирии: два мини-НПЗ, нефтебазу и 30 АЗС, а еще пресекли работу двух интернет-ресурсов по продаже фальсификата.
По словам нефтяников, борьба крупнейших нефтяных компаний с контрафактом — это борьба за потребителя, до которого из-за махинаций недобросовестных продавцов на местах качественное топливо просто не доходит.
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