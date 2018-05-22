РЖД будет вносить дебоширов в поездах в черные списки

Вносить дебоширов в поездах в черный список на год предлагают в РЖД. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров перед началом Петербургского международного экономического форума.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке, передает РИА Новости.

Во время посещения президентом в ноябре 2017 года ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская", одна из проводниц спросила, можно ли применять аналогичное наказание для пассажиров поездов. Путин тогда не исключил возможность введения такой ответственности.

Предполагается, что при нарушении правил, человек в течение года будет находиться в черном списке. Через год такие ограничения должны снять.

Глава РЖД напомнил, что его ведомство в 2017 году получило законодательную поддержку в части ужесточения наказания для хулиганов на железной дороге. Уже подготовлены предложения по черным спискам. Однако есть нюансы. Например, железнодорожный транспорт в некоторых местах является единственным способом передвижения. У человека просто нет другой альтернативы. В таком случае перевозчик не может отказать пассажиру. "Такие моменты необходимо законодательно прописать", — отметил глава РЖД.

Белозеров пока не озвучил, когда могут заработать такие черные списки. По его словам, изменения пока только прорабатываются.