"Челси" намерен приобрести игрока "Баварии" Левандовского

Лондонский "Челси" ближайшим летом намерен приобрести нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского. Известно, что польский форвард является приоритетом "синих" на предстоящее трансферное окно, о чем сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Telegraph.

Левандовски ранее уже заявлял о своем желании покинуть "Баварию" в случае, если ему будут предложены хорошие контрактные условия. Активный интерес к игроку сборной Польши проявлял мадридский "Реал", однако руководители мюнхенцев напрочь отказываются от идеи продажи своего главного нападающего.

Напомним, что по данным портала Transfermarkt, Левандовски оценивается в 90 миллионов евро. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года.