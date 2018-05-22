Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга из-за невозможности избраться

Нынешний глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил о своей отставке. Сообщение об этом он разместил в микроблоге Twitter.

Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 22 мая 2018 г.

Уход с поста Ройзман объясняет тем, что в городе больше не будут выбирать мэра. Соответствующий закон принят в начале апреля прошлого года. По мнению теперь уже бывшего главы Екатеринбурга, это противоречит интересам жителей города.

Решение об отмене прямых выборов мэра вступило в силу 16 апреля, напоминает агентство РИА Новости. С этих пор главой города может стать только человек из списка кандидатов, который составляет специальная комиссия, а голосуют за претендентов депутаты законодательного собрания.