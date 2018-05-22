Соперники сборной Перу просят приостановить дисквалификацию Герреро

Капитаны сборных Франции, Австралии и Дании написали письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой допустить дисквалифицированного ранее капитана сборной Перу Паоло Герреро до участия в предстоящего чемпионата мира в России.

В своем обращении француз Уго Льорис, австралиец Миле Йединак и датчанин Симон Кьяер попросили на время мирового первенства приостановить наказание перуанца "в интересах справедливости". Примечательно, что за Герреро вступились будущие соперники сборной Перу по групповому раунду чемпионата мира.

Ранее свою поддержку перуанцу выражали его партнеры по сборной Перу, а болельщики латиноамериканской команды и вовсе выходили на митинги в Лиме с требованием приостановить отстранение игрока. Также, несмотря на допинговый бан, руководители команды включили капитана в расширенную заявку на предстоящий чемпионат мира.

Напомним, что перуанский нападающий, являющийся самым результативным футболистом в истории сборной Перу, был дисквалифицирован в декабре 2017 года за обнаруженные в его допинг-пробе остатки кокаина. Срок его дисквалификации составляет 14 месяцев.