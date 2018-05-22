Украинский футбол подозревается в договорных матчах

Правоохранительные органы Украины подозревают национальный чемпионат по футболу в проведении договорных матчей. Известно, что власти уже инициировали расследование, а под подозрение попадают футболисты, тренеры, президенты клубов, а также арбитры.

Правоохранительные органы были готовы начать расследование намного раньше, однако из-за предполагаемых масштабов подозрений они решили дать завершится украинской премьер-лиге и только по ее окончанию начинать операцию, сообщает Чемпионат.Com. Известно, что в ином случае первенство пришлось бы прервать.

На данный момент сотрудниками украинских органов было проведено более 50-ти обысков в девяти областях страны.