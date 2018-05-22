Российские легкоатлеты подали заявки на выступления в нейтральном статусе

Шесть российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки на участие в международных стартах в статусе нейтрального спортсмена. Такое решение было принято из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и невозможности в связи с этим заявляться под российским флагом.

Как сообщает ТАСС, речь идет о бегуньях Виктории Горловой и Ирине Болдыревой, прыгунье в высоту Аделине Халиковой, метательнице диска Наталье Широбоковой, прыгунье в длину Марии Приваловой, а также прыгуну с шестом Георгии Горохове. Для каждого из спортсменов эти заявки стали повторными.

Напомним, что в 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) несмотря на отстранение ВФЛА предоставила возможность участия российских легкоатлетов в международных стартах в нейтральном статусе. Однако из-за истечения срока действия таких заявок их необходимо подавать повторно.