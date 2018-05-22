Авиадебошира, который избил проводника, могут отправить на принудительное лечение

Жителя Новосибирска, который устроил пьяный дебош на борту авиалайнера в конце февраля этого года, признали невменяемым. Экспертиза установила, что мужчина страдает психическим заболеванием и просто опасен для окружающих. Поэтому скандалиста могут отправить на принудительное лечение, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел в самолете, который летел из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Пьяный мужчина начал оскорблять окружающих, а когда один их бортпроводников попытался сделать ему замечание, то дебошир набросился на него и несколько раз ударил по лицу.

За члена экипажа заступились несколько пассажиров. Завязалась драка. В итоге агрессивного мужчину удалось связать. Уже в новосибирском аэропорте его передали транспортной полиции.