"Вест Хэм" назначил главным тренером Мануэля Пеллегрини

Лондонский "Вест Хэм" объявил о назначении на пост главного тренера команды чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. Соглашение между сторонами подписано сроком на три года. Годовая зарплата чилийца составит 10 миллионов фунтов.

Пеллегрини сменил на посту тренера "молотобойцев" шотландца Дэвида Мойеса, с которым руководители лондонского клуба решили не продлевать трудовой договор. Он проработал в клубе один сезон, по итогам которого занял с командой 13-е место в английской премьер-лиге.

Напомним, что Пеллегрини уже работал в Англии. Ранее он с 2013 по 2016 год он возглавлял "Манчестер Сити", который приводил к победе в чемпионате страны и дважды – к завоеванию Кубка лиги.