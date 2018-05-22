Самарский подросток выпал с балкона 11 этажа во время вечеринки у друга

Падением с 11 этажа 17-летнего студента завершилась вечеринка подростков в Самаре. Во время распития алкоголя Данила под впечатлением от песни отправился осваивать пространство между балконом и окном, но поскользнулся и рухнул вниз. Роковой момент сняли на видео его приятели.

Трагический инцидент произошел около шести часов вечера 16 мая в доме №4а по проспекту Карла Маркса.

"Данил, там некуда лезть! Пошли! Ты сказал, что по-братски мне нальешь, а сам… Данила, не надо, пожалуйста!" — уговаривал его приятель, но безуспешно.

Один раз подростку, студенту Самарского энергетического колледжа, удалось пробраться через окно на балкон, а вот по пути обратно он соскользнул с карниза и рухнул перед подъездом, едва не задев оказавшуюся рядом женщину. От полученных травм он скончался на месте. Позже в квартире полицейские обнаружили бутылку водки и курительную смесь.

За три часа до этого случая в том же доме выпал с девятого этажа 32-летний мужчина, который при жизни, как уверяют правоохранители, злоупотреблял спиртным и имел суицидальные наклонности.