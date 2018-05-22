Госдума приняла закон о контрсанкциях

Депутаты Госдумы сегодня приняли закон о контрсанкциях, дающий возможность правительству по решению президента вводить различные меры в ответ на недружественные действия США и других стран в отношении России. Документ вступит в силу после его официального опубликования.

В частности, в качестве подобных мер допускается прекращение или приостановление международного сотрудничества в различных отраслях, запрет или ограничение на ввоз или вывоз продукции и сырья, запрет на участие в госзакупках, в закупках госкорпораций и других компаний, запрет на участие в приватизации государственного и муниципального имущества.

Конкретный перечень продукции, ввоз или вывоз которой может быть запрещен или ограничен, определяет правительство. Однако меры не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, а также в отношении товаров, которые граждане ввозят для личного пользования, сообщает РИА Новости.