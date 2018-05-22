Граффити на московских стенах отныне можно рисовать только с разрешения

Мэром Москвы Сергеем Собяниным подписан закон, обязывающий согласовывать с властями нанесение граффити на фасадах городских зданий, передает РИА Новости.

Закон вносит порядок нанесения надписей, изображений путем прокраски, наклейки или росписи в технике граффити и иными способами​​​. В документе говорится, что в случае если кто-либо намерен нанести изображение на одном из городских зданий, он должен обсудить это с жильцами многоквартирных домов или управляющей компанией. Если разрешение и согласование получено, между ними заключается договор.

В случае нанесения изображений с нарушениями, лица, выполнившие его, обязаны удалить изображения и восстановить поверхности здания до первоначального состояния в срок, установленный предписанием уполномоченного органа власти.

Если же предписание не исполнено, работы по удалению граффити будут проведены за счет городского бюджета, при этом собственники и владельцы зданий должны будут возместить в бюджет потраченные денежные средства в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ. Если деньги не будут перечислены, уполномоченный орган власти в течение месяца обращается в суд.

В департаменте СМИ и рекламы отметили, что как только закон будет принят, город приступит к ревизии существующих граффити.

Так, настенные проекты, расположенные по маршруту следования участников и гостей чемпионата мира по футболу, будут удалены в первую очередь.

В мэрии отметили, что данная мера призвана защитить преимущественные права FIFA и ее партнеров на размещение рекламных материалов.

Все остальные изображения будут приведены в соответствие с новым законодательством в течение полугода с момента их принятия.