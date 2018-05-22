Законам дадут имена разработавших их депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил давать принимаемым в Госдуме законам имена их авторов. По мнению политика, это сделает законодательную деятельность более интересной.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет по контролю и регламенту проработать эту идею, передает РИА Новости.

"Народ должен знать своих героев. Если, тем более, это по согласию самого автора", — сказал Володин, добавив, что такое решение сделает работу парламентариев более открытой, а ответственность за принятые решения – персональной.