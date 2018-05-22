Главный тренер ЦСКА Итудис может уступить свой пост Блатту

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис в ближайшее время может покинуть свой пост. Известно, что руководство московского клуба осталось недовольным результатами в Евролиге и приняло решение сменить наставника.

Преемником греческого специалиста может стать Дэвид Блатт, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Американский тренер на данный момент возглавляет турецкий клуб "Дарюшшафака", вместе с которым в минувшем сезоне добился победы во втором по значимости континентальном турнире – Кубке Европы. В финальной серии им был обыгран краснодарский "Локомотив-Кубань".

Однако несмотря на эти заявления, сам Блатт намерен вновь попробовать себя в Национальной баскетбольной лиге. Ранее он уже возглавлял американский клуб "Кливленд Кавальерс". Также специалист возглавлял сборную России, вместе с которой побеждал на чемпионате Европы-2007, а также становился бронзовым призером Олимпиады-2012.