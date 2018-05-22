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Фотоконкурс имени Андрея Стенина 1 час назад
Конкурс имени Андрея Стенина объявил финалистов 2018 года
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист лауреатов 2018 года. Жюри конкурса, в состав которого вошли представители ведущих международных информационных агентств — AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем, выбрали лучшие из 6000 поданных работ. Участниками конкурса 2018 года стали молодые фоторепортеры из 77 стран — больше, чем годом ранее, при этом число заявок из-за рубежа выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.
В число победителей вошли представители 14 стран – фотографы из России, Ирана, Ирака, Израиля, Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Германии, Италии, Испании, Белоруссии, Кении и ЮАР. В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Белоруссия, обойдя Индию, Израиль, Испанию и ЮАР.
Темы работ 2018 года демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности – от почти библейской красоты известняковых копей Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года; от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах "Ролана Гарроса-2017".
"Совершенно очевидно, что в этом году конкурс сделал не только количественный рывок по числу участников или работ, что стало для него уже доброй традицией. Качественный рывок конкурса – это профессиональное взросление его молодых участников. Все работы лауреатов отмечены небанальным взглядом на происходящее, умением рассказать запоминающуюся историю интересными визуальными средствами, зрелостью мышления и высоким профессионализмом. Фотообъектив победителей конкурса Стенина уже не просто оперативно фиксирует реальность в ее яркой динамике, он делает очевидными ее причинно-следственные связи, вскрывает ее фотографический код. Поздравляем новых лауреатов с победой и желаем им удачи в дальнейшей творческой судьбе", — отметила куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.
"Этот конкурс важен тем, что помогает молодым фотографам начать карьеру, для них он становится хорошим стартом. У молодых фотографов чрезвычайно острый взгляд, они умеют показать то, чего мы в потоке жизни иногда просто не замечаем. В этом году среди россыпи работ мы смогли обнаружить настоящие шедевры! Пользуясь случаем, я хочу пожелать удачи и успехов всем молодым фотографам, участвующим в конкурсе имени Стенина", — сказал председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина, глава фотослужбы Anadolu Ajansi (Турция) Ахмет Сел.
Призовые места финалистов будут объявлены 6 августа на сайте конкурса. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационный портал ЖурДом, портал Russian Photo и другие.
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