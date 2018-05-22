Саутгейт назначил Кейна капитаном сборной Англии на чемпионате мира-2018

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт объявил о том, что на предстоящем чемпионате мира в России капитаном "трех львов" будет нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

Во время отборочного раунда мирового первенства Кейн стал автором пяти мячей и одной результативной передачи. В общей же сложности англичанин провел за сборную Англии 23 матча, забив в них 12 голов.

На чемпионате мира футболисты сборной Англии га групповом этапе проведут поединки против Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).