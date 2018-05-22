К выходным в Подмосковье придут заморозки

К концу рабочей недели синоптики прогнозируют резкое понижение температуры в Московской области.

"С северо-восточным ветром к нам 25 мая начнет поступать холодный воздух и в ночь на 26 мая минимальная температура воздуха будет местами около плюс 1 градуса, а на пониженных местах рельефа не исключены заморозки", — сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

Самыми холодными в области в весеннее время считаются места в районе Истры и поселка Черусти. "Не исключено, что там будут заморозки, если не в воздухе, то в травостое", — отметила собеседница агентства.