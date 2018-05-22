Шесть сотрудников Мариинки попали в больницу с отравлением

Шесть сотрудников петербургского Мариинского театра все еще находятся в инфекционной больнице имени Боткина. Один из них в реанимации, пишет агентство ТАСС со ссылкой на местных врачей.

Какие симптомами у пострадавших не известно. Однако сообщается, что сотрудники театра стали поступать в медицинское учреждение вчера вечером. Всего обратилось одиннадцать человек. Пятеро уже выписаны.

В самом театре рассказали, что в служебных столовых Мариинки сейчас работают врачи. Но выводов пока нет.