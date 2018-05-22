Дзюба и Дзагоев вернулись в общую группу сборной России

Футболист сборной России Артем Дзюба вернулся в расположение национальной команды. Стало известно о том, что нападающий полностью оправился от перенесенной простуды и высокой температуры и 22 мая присоединился к общей группе.

Также, как сообщает официальный Twitter сборной России, в основную группу команды вернулся и Алан Дзагоев. Ранее полузащитник занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Напомним, что сборная России находится на тренировочном сборе в австрийском Нойштифте. Российские футболисты ведут подготовку к домашнему чемпионату мира. В преддверии турнира россияне проведут две товарищеские встречи – против Австрии (30 мая) и Турции (5 июня).

На мировом первенстве российская сборная сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).