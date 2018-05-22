Ролан Быков, Эрнест Неизвестный, Алексей Герман о том, как чудом уцелел шедевр

На "Судьбе комиссара" Валерия Балаяна — фильме о том, как уничтожали картину режиссера Александра Аскольдова и его самого, герой не смог сдержать слез, но показ запретил, назвав творческим браком.

Тогда сценарист и режиссер документальной истории, в которой свидетельства Ролана Быкова, Алексея Германа, Эрнста Неизвестного, оформил авторские права и опубликовал эту берущую за душу и не отпускающую историю "для некоммерческого использования". Вот что говорит он сам: "Умер Александр Аскольдов. Автор одного знаменитого фильма "Комиссар" Человек очень талантливый и очень сложный. Как и время, в котором он пытался выжить. Я снял о нем фильм, который он сам и запретил". Это не помешало "Судьбе комиссара" стать обладателем многих наград, включая Гран-при фестиваля документального кино "Россия".