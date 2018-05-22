К ЧМ по футболу в аэропортах откроются "Йармарки"

В аэропортах городов-участников чемпионата мира по футболу-2018 летом откроются тематические маркеты "Йармарка" компании Magic Group, где можно будет купить подарки, различные аксессуары, изделия hand-made, а также официальную лицензированную продукцию ЧМ-2018.

Самая масштабная "Йармарка" пройдет на привокзальной площади столичного аэропорта Домодедово. Специально для этого мероприятия было создано эксклюзивное оборудование в спортивной тематике. Кроме того посетителям предложат особые категории товаров: сибирские деликатесы, национальные сладости, футбольные атрибуты, изделия народных промыслов и другие. А настоящей фанзоной станут установленные в центре площади огромный футбольный мяч и трехметровые фигуры футболистов. "Йармарки" также пройдут в Шереметьеве, в аэропортах Сочи и Волгограда.

Проект направлен на развитие российского продукта и возрождение национальных ярмарочных традиций. Концепция маркетов разработана с учетом российской культуры и не имеет аналогов, а участники проходят строгий конкурсный отбор, что позволяет привлечь к проекту самых ярких и оригинальных мастеров и производителей.