Участник массового ДТП в Нижнем Новгороде опубликовал видео аварии со своего регистратора

В сети размещены кадры серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувший понедельник, 21 мая, на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

Водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения – мужчина, управлявший автомобилем Mitsubishi L200 попытался уклониться от столкновения, однако фургон все же "настиг" его транспортное средство.

После этого виновник аварии столкнулся в "Жигулями" и Chevrolet Tahoe, из которого велась съемка, а затем к участникам столкновения "присоединился" автобус.

Местные СМИ, со ссылкой на региональное УГИБДД МВД РФ, сообщают, что в результате ЧП два человека получили травмы различной степени тяжести.

Причины, по которым "Газель" оказалась на "встречке" официально не уточняются, однако автор видео утверждает, что водитель фургона уснул за рулем.