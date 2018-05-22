Поклеп на супероружие: Песков призвал верить Путину, а не американским СМИ

Пресс-секретарь президента России посоветовал журналистам больше доверять словам Владимира Путина, а не репортажам американских СМИ.

Так Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщение телеканала CNBC, в котором со ссылкой на некие источники утверждалось, будто испытания новейших российских вооружений закончились неудачно.

Как говорится в публикации на сайте CNBC, самое долгое из испытаний продолжалось якобы около двух минут, ракета пролетела примерно 35 километров, после чего контроль над ней был утерян, и она упала.

При этом американским СМИ утверждалось, что во время тех испытаний ядерная энергетическая установка не сработала, передает ТАСС.

"Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!" — призвал Песков.

Первого марта в Послании президента Федеральному собранию Путин сообщил об успешных разработках целого спектра вооружений, которые превосходят иностранные аналоги.

По словам президента РФ, ряд этих образцов уже используется в Вооруженных силах России, а другие будут поставлены в обозримом будущем.