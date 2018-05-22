Финалисты чемпионата мира-2018 станут соперниками России в Братиславе-2019

Сборная России узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира-2019, который состоится в Словакии. Российские хоккеисты попали в одну группу с действующим чемпионом и финалистом мирового первенства – Швецией и Швейцарией соответственно. Об этом информирует РИА Новости сот ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

Также сборная России проведет свои матчи против команд Чехии, Латвии, Австрии, Норвегии и Италии. Поединки группы В состоятся в словацкой столице – Братиславе. Также в параллельной группе А, игры которой пройдут в Кошице, сыграют сборные США, Канады, Финляндии, Словакии, Германии, Дании, Великобритании и Франции.

Напомним, что хоккейный чемпионат мира-2019 пройдет с 3 по 19 мая.