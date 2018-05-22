Дешевая ипотека – уже реальность. Россия входит в эпоху низких процентных ставок

Как технологии меняют жилищный рынок? Какими характеристиками будет обладать сервис будущего для покупателей жилья? Может ли существовать полноценная онлайн-модель ипотечного кредитора без физических офисов? Эти и многие другие вопросы обсудят участники Петербургского экономического форума в рамках сессии "Технологии жилья", которую проводят при поддержке АО "ДОМ.РФ".

2017 год стал значимым для рынка ипотеки и жилья. Зафиксирован рекордный объем выдачи ипотечных кредитов – около двух триллионов рублей: более одного миллиона семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки. Ставки по ипотечным кредитам в 2017 году упали ниже 10%, к концу 2018 года они снизятся до 8%.

"Российская экономика переходит в новую эпоху – эпоху низких процентных ставок. Ключевыми факторами привлечения клиентов сегодня становятся скорость, удобство оформления и обслуживания кредита, простая процедура покупки жилья. Совместно с представителями органов власти, компаний финансового и строительного сектора мы обсудим, как современные технологии меняют процесс покупки жилья и когда все бизнес-процессы в жилищной сфере могут перейти в онлайн", – говорит глава "ДОМ.РФ" Александр Плутник.