В районе Лефортово из закрытой машины спасли годовалого ребенка

Автомобиль был припаркован среди гаражей. Плачущего малыша случайно заметили прохожие, они и позвонили в полицию. За это время родители мальчика так и не появились, пришлось вызывать спасателей, которые вскрыли машину. Мать ребенка нашли в ближайших дворах через несколько часов в неадекватном состоянии.

Годовалый мальчик доставлен в детскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас жизни малыша ничто не угрожает, а вот его мать теперь ждет суд.

"По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Максимальное наказание по статье "Оставление в опасности" — год лишения свободы. "Вести" будут следить за расследованием этого дела.