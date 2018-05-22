Это призыв к теракту: Захарова ответила Раде на предложение уничтожить Крымский мост

Предложение депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, призвавшего минобороны страны уничтожить Крымский мост как объект вражеской инфраструктуры, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству Nation News.

"Это призыв к совершению террористического акта", — заявила Захарова.

Депутат Рады Игорь Мосийчук заявил ранее, что считает необходимым взорвать Крымский мост, так как он является частью инфраструктуры врага и будь он министром обороны, лично бы это сделал.