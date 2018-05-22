Тема:
Российский Крым 1 час назад
22 мая 201813:45
Это призыв к теракту: Захарова ответила Раде на предложение уничтожить Крымский мост
Предложение депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, призвавшего минобороны страны уничтожить Крымский мост как объект вражеской инфраструктуры, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству Nation News.
"Это призыв к совершению террористического акта", — заявила Захарова.
Депутат Рады Игорь Мосийчук заявил ранее, что считает необходимым взорвать Крымский мост, так как он является частью инфраструктуры врага и будь он министром обороны, лично бы это сделал.
Ранее по теме
-
Тест Крымского моста: президента было не остановить1 сутки назад
-
Крым ждал мост почти 100 лет1 сутки назад
-
Киев ополчился на блогера вместо политиков, ведущих бизнес в Крыму1 сутки назад
-
Глава РАН предложил открыть "Ворота Крыма" и найти воду1 сутки назад
-
Ротенберг пообещал, что Крымский мост простоит не меньше века2 суток назад
-
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кудрина назначили главой Счетной палаты
- Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань
- Госдума приняла закон о контрсанкциях
- Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга
- Диалог с условиями: Иран считает заявление США проявлением отчаяния
Самое читаемое
-
Врачи борются за жизнь известного российского актера
- Пешеходов валило с ног: Зауралье оказалось во власти урагана. Видео
- Водитель переехал мужчину после спора на тротуаре
- Пермь стала самым матерящимся городом в России
- В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры
Авто.Вести.Ru
-
Дневник Lada Xray: выбираем новые шины!
- Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
Экономика
-
Госдума приняла закон о контрсанкциях
- Крупнейшие падения курса рубля в истории
- ВЦИОМ: 76% предпринимателей предрекают катастрофу
- ПМЭФ: крупнейшие сделки в истории форума
- Российская коррупция в Британии: взгляд изнутри
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
В Крыму обезврежены экстремисты
- Без виз. Абрамович пропустил победу "Челси"
- Цены на бензин пошли вверх
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Настоящее и будущее блокчейна: цифры, факты и прогнозы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В районе Лефортово из закрытой машины спасли маленького ребенка
- В Боткинской больнице пациента поставили на ноги с помощью уникальной операции
- Бесплатная диагностика меланомы: где пройти обследование
- Сезон тихой охоты: как не ошибиться с выбором
- Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"
Сегодня
Госдума приняла закон о контрсанкциях
3 часа назад
Теракт в Кандагаре унес жизни 16 человек
46 минут назад
Крупнейшие падения курса рубля в истории
3 часа назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание
21.05.2018 08:38
Бегемоты отбили антилопу гну у голодных крокодилов в ЮАР. Видео
22 минуты назад
9 изобретений, которые опередили свое время
1 час назад
Автобус с детьми улетел в кювет под Псковом
1 час назад
Законам дадут имена разработавших их депутатов
3 часа назад
Тонизирующие вещества исключат из алкоголя в России
3 часа назад
Россияне в июне получат новые платежки ЖКХ
4 часа назад
По "Незнайке на Луне" сняли ролик в 45 разных стилях
4 часа назад
Одну из моделей Lada снимают с производства
5 часов назад
В аптеках может появиться таблетка от одиночества
5 часов назад
Siri "проболталась" о грядущих обновлениях
5 часов назад
РЖД будет вносить дебоширов в поездах в черные списки
5 часов назад
В Петербурге испытывают первый в России солнцемобиль
8 часов назад
Джузеппе Конте - новая фигура в итальянской политике
8 часов назад
Ночная посадка пассажирского самолета без шасси. Видео
9 часов назад
3 606
Отравление грибами в Иране: пострадали более тысячи человек
11 часов назад
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон
14.05.2018 17:55
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате
17.05.2018 20:18