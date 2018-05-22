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Новое правительство России 1 час назад
Депутаты одобрили назначение Кудрина главой Счетной палаты
Депутаты Госдумы приняли постановление о назначении Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты РФ. Президент РФ Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму 21 мая, передает ТАСС.
Перед голосованием парламентарии поинтересовались у кандидата, какие цели он ставит перед собой на новом посту. В частности, другой кандидат на пост председателя Счетной палаты Юрий Синельщиков (КПРФ) поинтересовался, чем будет отличаться деятельность председателя Счетной палаты от председателя правительства РФ. При этом он сослался на то, что, исходя из ряда ранее сделанных Кудриным заявлений, можно сделать вывод, что он "намерен превратить палату во второе правительство".
В ответ Кудрин пообещал депутатам, что его ведомство не будет подменять правительство, сообщает "Интерфакс".
"То, что Счетная палата делает заключение по федеральному бюджету, по выступлениям министров на правительственном часе — да, это независимый контроль, аудит действий правительства. Таким образом мы видим свое участие, а не подмену, конечно, правительства", — объяснил он, выступая на пленарном заседании Госдумы.
При этом он обратил внимание на то, что "по закону Счетная палата оценивает реализуемость и результативность выполнения стратегических целей страны".
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