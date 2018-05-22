Умершая на улице Бейрута попрошайка оказалась долларовой миллионершей

На одной из улиц Бейрута полиция обнаружила мертвой 52-летнюю Фатиму Отман. Как сообщает Al Arabiya, женщина, которая в последние 20 лет занималась бродяжничеством и жила в арендованном автомобиле, скончалась от сердечного приступа.

Правоохранители при этом были крайне удивлены, обнаружив при скончавшейся "нищенке" сберегательную книжку с 1,7 миллиарда ливанских фунтов (примерно 1,1 миллиона долларов) на счету.

Кроме того, во время обыска в машине, где жила попрошайка, нашли еще около пяти миллионов фунтов (3 тысячи долларов).

Местные СМИ выяснили, что Фатима Отман получила ранение во время гражданской войны в Ливане, после чего осталась частично парализованной.

Полиция передала тело бродяжки родственникам, проживающим на севере страны. Они были поражены суммой, которую накопила "нищенка", передает РИА Новости.