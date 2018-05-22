Ледяхов назначен главным тренером "Ахмата" в день своего 50-летия

Руководство грозненского "Ахмата" утвердило кандидатуру Игоря Ледяхова в качестве главного тренера команды из столицы Чечни. При этом примечательно, что новую должность наставник получил в день своего 50-летия. Срок нового соглашения составит три года.

"В тех матчах "Ахмата", в которых им руководил Игорь Анатольевич, команда добивалась положительного результата, –приводит слова президента грозненцев Магомеда Даудова официальный сайт клуба. – Своим трудом, профессионализмом, любви к коллективу и результатом, Ледяхов заслужил быть назначенным на пост главного тренера команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера "Ахмата". В ближайшие дни мы подпишем с ним долгосрочный контракт".

Российский специалист возглавил команду после того, как в концовке чемпионата России своего поста лишился Михаил Галактионов. В апреле Ледяхов получил должность исполняющего обязанности и вместе с командой смог занять девятую строчку в российской премьер-лиге.