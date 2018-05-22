Тема:
Изучение и отлов астероидов Солнечной системы 1 час назад
Впервые обнаружен астероид, доставшийся Солнцу от другой звезды
Астероид (514107) 2015 BZ509, ныне расположенный вблизи Юпитера, происходит не из Солнечной системы. Он достался нашей звезде "в подарок" от другого светила. Это первый случай, когда астрономы обнаруживают подобное тело.
Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters исследователями Фати Намоуни (Fathi Namouni) из Университета Лазурного Берега во Франции и Марией Морайс (Maria Morais) из Университета Сан-Паулу в Бразилии.
В 2017 году мир потряс астероид Оумуамуа. Это было первое обнаруженное в Солнечной системе тело, прилетевшее из межзвёздных бездн. Однако этот небесный камень путешествовал через окрестности Солнца, так сказать, транзитом и в настоящее время уже скрылся из пределов видимости лучших телескопов.
В отличие от него, объект (514107) 2015 BZ509, или для краткости просто 2015 BZ509, спокойно обращается вокруг нашего светила. Правда, делает он это экстравагантным способом. Все планеты и абсолютное большинство других тел Солнечной системы движутся по орбитам в одну и ту же сторону, в которую когда-то вращался протопланетный диск. А вот обнаруженный в 2015 году астероид – в противоположную.
Это и заставило учёных заподозрить, что "казачок-то засланный". Однако сама по себе оригинальная траектория ни о чём не говорит. Ранняя история Солнечной системы богата столкновениями. В этом космическом бильярде небольшие тела могли приобрести самые причудливые характеристики движения.
Авторы решили выяснить, годится ли такое объяснение для 2015 BZ509. Смоделировав движение многих тел и учтя современные теории формирования планет, исследователи вынесли вердикт: астероид не местный. Решающим аргументом послужил наклон орбиты к плоскости, в которой лежат траектории больших планет.
"Иммиграция астероидов из других звёздных систем происходила, потому что Солнце изначально сформировалось в плотном звёздном скоплении, где каждая звезда имела свою собственную систему планет и астероидов", – поясняет Морайс в пресс-релизе исследования.
Изучение подобных объектов может пролить свет на древнейшую историю Солнечной системы, в которой всё ещё хватает белых пятен.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, было ли Солнце двойной звездой. Мы много рассказывали и об упомянутом межзвёздном скитальце Оумуамуа, вначале принятым за комету. Например, мы говорили о том, что отправило его в дальний путь, и сообщали об органике, обнаруженной на его поверхности.
Ранее по теме
-
Космический зонд впервые обнаружил изменения на поверхности Цереры2 месяца назад
-
Он возвращается: в 2018 году к Земле приблизится "космический череп"5 месяцев назад
-
НАСА тестирует крошечный инфракрасный прибор для наблюдения за кометами6 месяцев назад
-
Продление рассвета: зонд Dawn останется у Цереры навсегда6 месяцев назад
-
Астрономы: органика на Церере является "родной" для неё7 месяцев назад
-
"Хаббл" обнаружил в Солнечной системе странный хвостатый астероид8 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кудрина назначили главой Счетной палаты
- Жестокое убийство многодетной матери всколыхнуло Кубань
- Госдума приняла закон о контрсанкциях
- Ройзман уходит с поста мэра Екатеринбурга
- Диалог с условиями: Иран считает заявление США проявлением отчаяния
Самое читаемое
-
Врачи борются за жизнь известного российского актера
- Пешеходов валило с ног: Зауралье оказалось во власти урагана. Видео
- Водитель переехал мужчину после спора на тротуаре
- Пермь стала самым матерящимся городом в России
- В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры
Авто.Вести.Ru
-
Дневник Lada Xray: выбираем новые шины!
- Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
Экономика
-
Госдума приняла закон о контрсанкциях
- Крупнейшие падения курса рубля в истории
- ВЦИОМ: 76% предпринимателей предрекают катастрофу
- ПМЭФ: крупнейшие сделки в истории форума
- Российская коррупция в Британии: взгляд изнутри
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
7 ошибок, из-за которых тонометр завышает показатели давления
- Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе
- Углеводы на ночь: что нужно знать о новой модной диете
- 5 способов сделать утренний кофе полезнее
- Неприятный запах изо рта: 3 причины и 3 способа справиться
Вести в 20.00
-
В Крыму обезврежены экстремисты
- Без виз. Абрамович пропустил победу "Челси"
- Цены на бензин пошли вверх
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Настоящее и будущее блокчейна: цифры, факты и прогнозы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В районе Лефортово из закрытой машины спасли маленького ребенка
- В Боткинской больнице пациента поставили на ноги с помощью уникальной операции
- Бесплатная диагностика меланомы: где пройти обследование
- Сезон тихой охоты: как не ошибиться с выбором
- Город глазами гостей: как готовят волонтеров к чемпионату мира
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле
- Напечатанные из "умного" гидрогеля человечки прогулялись под водой
- Социальная изоляция меняет химический состав мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"