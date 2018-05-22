Впервые обнаружен астероид, доставшийся Солнцу от другой звезды

Астероид (514107) 2015 BZ509, ныне расположенный вблизи Юпитера, происходит не из Солнечной системы. Он достался нашей звезде "в подарок" от другого светила. Это первый случай, когда астрономы обнаруживают подобное тело.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters исследователями Фати Намоуни (Fathi Namouni) из Университета Лазурного Берега во Франции и Марией Морайс (Maria Morais) из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

В 2017 году мир потряс астероид Оумуамуа. Это было первое обнаруженное в Солнечной системе тело, прилетевшее из межзвёздных бездн. Однако этот небесный камень путешествовал через окрестности Солнца, так сказать, транзитом и в настоящее время уже скрылся из пределов видимости лучших телескопов.

В отличие от него, объект (514107) 2015 BZ509, или для краткости просто 2015 BZ509, спокойно обращается вокруг нашего светила. Правда, делает он это экстравагантным способом. Все планеты и абсолютное большинство других тел Солнечной системы движутся по орбитам в одну и ту же сторону, в которую когда-то вращался протопланетный диск. А вот обнаруженный в 2015 году астероид – в противоположную.

Это и заставило учёных заподозрить, что "казачок-то засланный". Однако сама по себе оригинальная траектория ни о чём не говорит. Ранняя история Солнечной системы богата столкновениями. В этом космическом бильярде небольшие тела могли приобрести самые причудливые характеристики движения.

Авторы решили выяснить, годится ли такое объяснение для 2015 BZ509. Смоделировав движение многих тел и учтя современные теории формирования планет, исследователи вынесли вердикт: астероид не местный. Решающим аргументом послужил наклон орбиты к плоскости, в которой лежат траектории больших планет.

"Иммиграция астероидов из других звёздных систем происходила, потому что Солнце изначально сформировалось в плотном звёздном скоплении, где каждая звезда имела свою собственную систему планет и астероидов", – поясняет Морайс в пресс-релизе исследования.

Изучение подобных объектов может пролить свет на древнейшую историю Солнечной системы, в которой всё ещё хватает белых пятен.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о том, было ли Солнце двойной звездой. Мы много рассказывали и об упомянутом межзвёздном скитальце Оумуамуа, вначале принятым за комету. Например, мы говорили о том, что отправило его в дальний путь, и сообщали об органике, обнаруженной на его поверхности.