Пассажир снял на видео момент выкатывания самолета за пределы полосы в Астане

Мужчина, находившегося на борту авиалайнера, принадлежащего авиакомпании Air Astana и выполнявшего рейс КС352 по маршруту Шымкент – Астана, запечатлел на камеру мобильного телефона несколько неприятных моментов, которые пришлось пережить пассажирам во вторник, 22 мая.

Люди начали аплодировать экипажу после приземления воздушного судна на взлетно-посадочную полосу аэропорта "Нурсултан Назарбаев". Через несколько мгновений самолет выехал за пределы ВПП.

На записи видно, что лайнер находился за пределами твердого покрытия, также можно наблюдать тряску салона и элементы аэродромного оборудования, разлетающиеся в разные стороны.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что в результате инцидента никто из 88 пассажиров и 9 членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

Самолет получил повреждения двигателя и был отбуксирован на стоянку.

По факту произошедшего проводится разбирательство.

Напомним, что примерно в то же время в Астане бушевал серьезный ураган, в результате воздействия которого в городе и прилегающих районах отмечаются разрушения. Связаны ли эти два события – пока не сообщается.