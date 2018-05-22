В Лобне дольщики вынуждены дежурить возле домов, чтобы строители не разбегались

Годы ожидания, сотни исковых заявлений и пустые обещания: строительство крупного жилого комплекса в Лобне фактически заморожено. Из 20 домов возведены лишь два, вместо остальных — котлованы. Дольщики, вложившие в жилье последние деньги, теперь обивают пороги судов. Есть ли у людей шанс справить новоселье?

Жилой комплекс "Лобня-Сити" по размерам пока не то что на город — на деревеньку не тянет. Из запланированных школы, детского сада и двадцати домов готовы лишь два. И в те владельцы квартир не могут въехать, хотя должны были еще два года назад.

— На данный момент мы снимаем однокомнатную квартиру, что уже устали делать, финансов не хватает. Я работаю пока на одной работе, но стараюсь искать вторую, чтобы осилить, вытянуть семью. Хотелось бы уже заехать и жить.

— Кто-то хочет завести детей, но боится при такой ситуации, когда мы сидим как на пороховой бочке и не знаем, что будет завтра. Уедут они за границу отдыхать, а мы останемся с пустыми коробками!

У дольщиков первой очереди хотя бы дома перед глазами. У тех, кто вложился в более поздние корпуса, гораздо больше опасений.

— Даже свай нет, и в дальнейшем я даже не знаю, чего ждать. Возможно, к тридцати годам я могу остаться бомжом!

Осмотреть квартиры дольщики не могут — на площадку не пускает охрана. Люди подали уже несколько сотен исков к компании-застройщику, чтобы получить хоть какую-то компенсацию за два года без жилья.

— Все иски выиграны, но счета у застройщика ООО "Лазурь" обнулены. Уставной капитал — 10 тысяч.

Юристы отмечают: по такой схеме сегодня работают многие фирмы — набрать дольщиков на крупный проект, а закончить его лишь частично.

"По нашей практике, дольщикам удается сдвинуть с места застройку. То есть, объект будет достроен, но, к сожалению, именно финансовых компенсаций за просрочку, как правило, дольщикам в такой ситуации получить не удается", — говорит руководитель проекта "Московский дольщик" Марина Макушева.

Съемочную группу представители компании "Лазурь" все же пустили на стройку и стали описывать все в самых светлых красках. Якобы задержка связана с ошибкой в расчетах — пришлось сначала проводить сети на 20 домов и строить котельную. Сейчас осталось только благоустройство территории.

"Деньги у нас есть, мы используем деньги инвесторов и деньги акционеров для того, чтобы дома строились, и завершение строительства все равно произойдет в ближайшее время. И это подтверждается: мы ни на один день еще не останавливали строительство", — говорит заместитель генерального директора компании-застройщика Виктор Шаповалов.

А вот дольщики в этом сомневаются. По словам людей, график рабочих — месяц работают, шесть отдыхают.

— Как вы приехали — была вызвана пожарная команда строителей, и они начали работы. Пожалуйста, оставьте свою камеру здесь надолго!

На кадрах, которые дольщики сделали через два часа после отъезда съемочной группы, видно: площадка опять опустела. Сдать первые два дома компания-застройщик теперь обещает в начале июня. И, похоже, владельцам квартир придется лично контролировать, чтобы работы закончили в срок.