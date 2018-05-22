Автобус с детьми улетел в кювет под Псковом

Шестеро псковских школьников получили травмы в результате аварии с автобусом, который по пути в Санкт-Петербург съехал в кювет и завалился на бок. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.

Дорожный инцидент произошел около восьми часов утра во вторник, 22 мая, на 224-м километре трассы Р-23, в Струго-Красненском районе Псковской области. По предварительным данным, водитель почувствовал недомогание и потерял контроль над машиной, в результате автобус оказался на обочине.

В салоне находились 29 человек, в том числе 26 учащихся 7 и 8 классов, наружу их вытаскивали через люк в крыше. Травмы получили шестеро детей и водитель, их доставили в больницу, остальных отправили по домам на другом автобусе.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту ДТП, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.