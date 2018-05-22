Антон Шипулин заявлен за сборную России на следующий сезон

Чемпион сочинской Олимпиады Антон Шипулин включен в заявку сборной России по биатлону для участия в соревнованиях на следующий сезон. В свою очередь сам россиянин еще не определился с продолжением своей карьеры, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"В ситуации по Антону пока ясности нет, – признается Драчев, слова которого приводит ТАСС. – Разумеется, он включен в состав национальной команды. Но что касается формата его работы, то поданному вопросу нам еще предстоит встретится лично с ним и с его тренером".

Ранее Шипулин объявил о том, что пока не уверен в продолжении своих выступлений на профессиональном уровне. Биатлонист пояснил, что врачи рекомендовали ему воздержаться от физических нагрузок в течение полугода из-за имеющихся проблем со здоровьем. Об окончательном вердикте он сообщит осенью.