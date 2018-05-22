Теракт в Кандагаре унес жизни 16 человек

Количество погибших при взрыве автомобиля в афганском городе Кандагар увеличилось до 16 человек. Еще 35 ранены, сообщает агентство "Интерфакс-АВН" со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв прогремел около полудня на парковке рядом с полицейским участком. Бомба была спрятана в автомобиле марки Tunis. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Предыдущая бомба сработала в провинции Кандагар меньше месяца назад, В конце апреля террорист-смертник попытался взорвать себя рядом к автомобильной колонной сил НАТО. Но в итоге его жертвами стали 11 студентов медресе. А шестеро военнослужащих альянса отделались ранениями.