Сборная Испании продлила контракт с главным тренером Лопетеги

Руководители Федерации футбола Испании договорились с главным тренером национальной сборной Хуленом Лопетеги о продлении трудового договора. Срок нового соглашения будет рассчитан до лета 2020 года. Об этом сообщает официальный Twitter сборной Испании.

Напомним, что Лопетеги возглавил "красную фурию" в 2016 году, когда сменил на посту главного тренера Висенте дель Боске. Под его руководством испанская команда смогла с первого места квалифицироваться на чемпионат мира-2018.

На предстоящем мировом первенстве в России испанским футболистам предстоит встретиться с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

За свою историю Испания один раз становилась чемпионом мира. В 2010 году в ЮАР она победила сборную Нидерландов (1:0).