Сергей Харитонов: к бою с "Череповецким гигантом" готовился в горах

Российская звезда тяжелого веса ММА Сергей Харитонов свой очередной бой проведет в Санкт-Петербурге — 24 мая он выйдет против "Череповецкого гиганта" Антона Вязигина. Супер-бой станет главным событием турнира М-1 Challenge 92 в рамках Петербургского экономического форума.

В интервью накануне поединка Харитонов рассказал, что гостей традиционного международного экономического форума ожидает на "М-1 Арене" настоящая зрелищная рубка, к которой сам он морально готовился в горном уединении.

"В этот раз я готовился на высоте 3000 метров над уровнем моря в Приэльбрусье. Специально ушел в горы от суеты, чтобы побыть наедине с природой и сконцентрироваться на функциональной подготовке. Кислородное голодание само по себе полезно для организма. Задача была — продышаться и восстановить силы. Мне помогают готовиться основные спарринг-партнеры Азамат Мурзаканов и Денис Гончаренок", — сказал Харитонов.

- Вы смотрели бои соперника, у которого много побед одержано нокаутами, готовы идти с "Череповецкий гигантом" в рубку?

- Соперник молодой, перспективный, мотивированный и бьющий. Буду действовать по обстоятельствам и готов к любому развитию событий. Попаду в партер, значит, буду бороться. Если Вязигин пойдет в размен, то, значит, будем рубиться. Последнее будет идеальным для меня. Есть несколько тактических планов, все зависит от того, как будет складываться бой.

- В бою с Бельтраном было видно, что к концу каждого раунда вы пропускали удары. Над чем сейчас сделали акценты в технике?

- Да, огрехи в обороне были. Поэтому сейчас серьезно готовлюсь. Как всегда работаем комплексно, тренируемся и по "ударке", и боремся, что-то одно не выделю.

- Вы деретесь в главном бою M-1 Challenge 92, который пройдет в рамках программы экономического форума. На вас придут смотреть многие влиятельные люди страны. Какое-то особое волнение испытываете?

- Я одинаково психологически готов выходить на бой при любой публике. Но в этот раз мне будет очень приятно выступить в Санкт-Петербурге, ведь у меня много друзей, которые приходят поддерживать.

- С кем в перспективе хотели бы встретиться в лиге Bellator?

- Есть вариант подраться в Bellator с Фрэнком Миром, который сейчас потерпел поражение от Федора Емельяненко. Есть вариант также встретиться с Чейком Конго.

- А какие у Вас прогнозы на полуфинальный бой Федора Емельяненко с Челом Сонненом?

- Думаю, что "восьмерку" супертяжей изначально задумывали под Федора. Поэтому уверен, что Емельяненко выиграет Гран-при Bellator без проблем.