В кузбасской школе обрушился потолок во время урока

Потолок обвалился во время урока в одной из школ Кемеровской области, причем и учитель, и её воспитанники, судя по сделанной записи, к этому были готовы, а потому никто из находившихся в классе не пострадал.

Инцидент произошел в первой половине дня 22 мая в школе №35 Прокопьевска. На кадрах видно, как фрагмент потолка обвалился прямо перед классной доской, у которой в тот момент никого из учащихся не было.

Днем ранее потолок обвалился в школе в подмосковном Ступине.